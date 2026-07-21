Scioperi, settimana di passione: inizia EasyJet poi aeroporti, treni, navi e bus

21 luglio 2026 a

a

a

La settimana degli scioperi nei trasporti entra nel momento più delicato. A partire da oggi, martedì 21 luglio, e fino ai prossimi giorni, il calendario delle agitazioni coinvolgerà il trasporto aereo, marittimo, ferroviario e il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per chi si sposta nel periodo di maggiore afflusso estivo.

Le prime ripercussioni riguardano gli aeroporti. Per tutta la giornata il personale navigante di EasyJet aderirà allo sciopero nazionale indetto da Usb Lavoro Privato. Rimarranno operative le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma il rischio di ritardi e cancellazioni resta concreto.

Alla protesta si aggiungono diverse mobilitazioni locali. All'aeroporto di Milano Malpensa si fermeranno per 24 ore i dipendenti delle società di logistica Alha e Mle-Bcube. Stop di un'intera giornata anche per il personale di Sacal Gh nello scalo di Lamezia Terme. A Napoli e Salerno, invece, i lavoratori di Gh Napoli e Sky Service interromperanno le attività dalle 10 alle 14. A Palermo è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Uab Dat Lt, mentre negli aeroporti di Olbia e Alghero il personale di Geasar e Sogeaal incrocerà le braccia nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 17.

Il calendario delle proteste proseguirà tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio con lo sciopero dei dipendenti di Grandi Navi Veloci. La mobilitazione prenderà il via alle 12 di mercoledì e si concluderà alle 11.59 del giorno successivo, con possibili conseguenze sulla regolarità dei collegamenti marittimi.

Giovedì 23 luglio sarà poi la volta del settore ferroviario. Dalle 21 partirà lo sciopero nazionale del personale delle ferrovie e del trasporto merci su rotaia, proclamato da Cub Trasporti e Sgb. L'agitazione terminerà alle 20.59 di venerdì 24 luglio. Ferrovie dello Stato e Italo pubblicheranno l'elenco dei convogli garantiti per i servizi a media e lunga percorrenza, mentre sulle linee regionali potranno verificarsi soppressioni e variazioni del servizio.

La giornata di venerdì 24 luglio vedrà inoltre tre distinti scioperi del trasporto pubblico locale. A Salerno il personale di Sita Sud si fermerà dalle 9 alle 13; nelle Marche l'astensione dal lavoro interesserà le aziende del Tpl dalle 11 alle 15; nell'area di Bari, invece, i dipendenti di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici si fermeranno dalle 19.45 alle 23.45.

Le mobilitazioni non si concluderanno qui. Sabato 25 luglio sarà interessato il personale Arst nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. L'ultimo sciopero in programma nel mese è previsto per lunedì 27 luglio, quando il trasporto pubblico locale si fermerà a Savona dalle 10.15 alle 14.