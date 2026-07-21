Daniele Compatangelo, morto a New York il corrispondente di La7 negli Usa

21 luglio 2026 a

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È morto nella serata di lunedì 20 luglio a New York il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo. Secondo le prime informazioni il decesso del giornalista sarebbe legato a problemi cardiaci. Il Tg di La7 ha confermato la notizia in un articolo pubblicato sul suo sito, in cui la rete esprime le sue condoglianze a parenti, amici e colleghi del cronista. "Nato in Italia nel 1975 e residente a Washington, Daniele Compatangelo è stato un pluripremiato corrispondente estero italo-americano con oltre 25 anni di esperienza. Ha intervistato leader politici statunitensi e personalità di spicco nel mondo, realizzato inchieste giornalistiche e seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici. Esperto di affari europei e mediorientali, in Italia collaborava con La7, Sky Tg24 e Tv2000. Era anche analista politico per il canale di notizie mediorientale 24 ore su 24 Shams TV e per American Pulse. Ha lavorato a Sydney, Pechino, Vancouver e altre città del mondo ed era membro fondatore della White House Foreign Correspondents' Association", si legge sul sito del Tg di La7.

Il mese scorso Compatangelo aveva raccolto al telefono le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che all'indomani del G7 di Evian aveva affermato che Giorgia Meloni l'aveva "implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Le parole del presidente avevano creato un vero e proprio caso politico. "Dire che sono sconvolto è poco", commenta David Parenzo. "Non era soltanto un grande professionista, ma era anche un vero amico. Nel nostro mestiere capita che un rapporto professionale si trasformi in un rapporto di amicizia, e con Daniele è stato proprio così", spiega il giornalista e conduttore de L'Aria che Tira che ospitava regolarmente le corrispondenze di Compatangelo.

La notizia è arrivata nella serata d ieri, mentre era in onda Zona Bianca su Rete 4. "È stato trovato morto in casa il corrispondente degli Stati Uniti Daniele Compatangelo, aveva 51 anni, a Washington. Non ci sono segni di violenza. È una notizia che ci coglie impreparati, di sorpresa" afferma il conduttore Giuseppe Brindisi. In studio c'era Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara che immediatamente ha provato a mettersi in contatto con Parenzo, co-conduttore con lui de La Zanzara su Radio 24.