Verità sulla gestione Covid: dossier e verbali negati. Oggi è il giorno di Bignami

Al deputato FdI nel 2020 fu impedito l'accesso agli atti della task force. Dopo di lui deporrà Ricciardi, l'ex super consulente di Speranza

Tommaso Manni 21 luglio 2026 a

a

a

Aspettando Conte. Oggi in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid è atteso, alle 11.30, Galeazzo Bignami. L’audizione, inizialmente prevista per il 14 luglio, era stata infatti sconvocata senza che venisse contestualmente fissata una nuova data. Ora il calendario è stato ridefinito e la testimonianza del capogruppo di FdI alla Camera aprirà una delle sedute più attese della Commissione. Quella di Bignami rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo procedurale. Per poter essere ascoltato dai commissari, il deputato ha infatti rassegnato le dimissioni da componente della Commissione, rimuovendo così ogni possibile incompatibilità tra il ruolo di commissario e quello di persona audita.

Una scelta che ha assunto anche un rilievo politico, perché costituisce un precedente rispetto ad altri casi ancora aperti. Tra questi quello dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anch’egli componente della Commissione e già convocato per un’audizione nelle prossime settimane, che potrà però essere ascoltato soltanto dopo aver lasciato formalmente il proprio incarico di commissario.

L’audizione di Bignami era stata accompagnata, nei giorni scorsi, anche da alcune critiche provenienti dalle opposizioni, secondo cui il parlamentare non sarebbe in grado di offrire un contributo rilevante ai lavori d’inchiesta. Una valutazione respinta dalla maggioranza, che richiama invece il ruolo svolto dal deputato durante gli anni della pandemia, quando dai banchi dell’opposizione seguì da vicino numerosi dossier relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Tra gli episodi destinati a tornare al centro della discussione figura la vicenda dei verbali della task force istituita presso il Ministero della Salute nei primi mesi del 2020. Fu proprio Bignami a chiederne l’accesso, ricevendo inizialmente un diniego da parte dell’amministrazione. La questione approdò quindi davanti al Tar del Lazio, che nel 2021 riconobbe l’interesse pubblico alla conoscibilità di quei documenti. Dai verbali emerse, tra l’altro, che già il 15 febbraio 2020 era stata segnalata l’esigenza di aggiornare il piano pandemico nazionale, documento che si sarebbe poi scoperto essere fermo al 2006.

Una vicenda destinata a diventare uno dei temi più dibattuti nel confronto sulla trasparenza delle decisioni assunte durante l’emergenza. Nel corso della testimonianza potrebbero inoltre tornare d’attualità altri aspetti dell’attività parlamentare svolta da Bignami in quel periodo, comprese le richieste di chiarimenti inviate al Governo sugli acquisti di dispositivi di protezione individuale nei primi mesi della pandemia e rimaste, secondo quanto più volte sostenuto dal deputato, senza risposta. La giornata di oggi sarà comunque particolarmente intensa per la Commissione.

Dopo Bignami, alle 13 è prevista l’audizione di Paolo Bellavite, già docente dell’Università di Verona, mentre alle 18 sarà ascoltato Walter Ricciardi, ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed ex consigliere scientifico del ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali. I lavori proseguiranno poi giovedì con l’audizione dell’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e con il seguito dell’esame di Luigi Genesio Icardi, già assessore alla Sanità della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Un calendario che conferma l’intenzione della Commissione di accelerare l’attività istruttoria, entrando nel vivo della ricostruzione delle decisioni adottate durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria.