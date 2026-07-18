Roggero, Salvini al carcere di Bollate per visitare il gioielliere

18 luglio 2026 a

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È arrivato stamattina al carcere di Bollate, poco dopo le ore 10:30, il vicepremier Matteo Salvini per visitare Mario Roggero. Assieme al leader del Carroccio c'era anche Luca Toccalini, deputato e segretario di Lega Giovani. Il gruppo si è riunito fuori la struttura per manifestare il proprio sostegno.

Il gioielliere è stato condannato in Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due ladri e ferito un terzo dopo una violenta rapina subita nella propria attività assieme alla famiglia. Il 72enne si è costituito ieri presso la struttura penitenziaria, chiedendo tra l'altro la grazia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ha graziato uno scafista che ha ammazzato trenta persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza" ha detto ieri, mentre si accingeva a consegnarsi alla penitenziaria. Sua moglie, intanto, ha depositato formalmente richiesta al Colle.