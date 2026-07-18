Pescara, gli chiede i documenti e picchia un vigile urbano

Redazione 18 luglio 2026 a

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Un uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Pescara con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un vigile urbano impegnato nei controlli del territorio nel centro cittadino. L'episodio è avvenuto nella zona di piazza della Repubblica, dove un agente in servizio di pattugliamento a piedi è stato prima insultato senza apparente motivo da un uomo in transito. Alla richiesta di esibire i documenti, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, il fermato avrebbe reagito con pugni e calci. L'uomo sarebbe stato in evidente stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti un secondo agente e, successivamente, altre pattuglie oltre a personale della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, che hanno bloccato l'aggressore e lo hanno accompagnato in Questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e posto in una camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, fissato lunedì.

L'agente ferito è stato invece accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. "Esprimo la mia totale solidarietà all'agente aggredito mentre svolgeva il proprio dovere. Si è trattato di un gesto di violenza gratuita e inaccettabile", ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha ringraziato la Polizia locale, il comandante Danilo Palestini e le altre forze dell'ordine "per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini", sottolineando come nel periodo estivo l'aumento delle presenze in città comporti un maggiore impegno sul fronte dei controlli.