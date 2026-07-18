Milano Marittima, bimba muore annegata nella piscina dell'hotel

Redazione 18 luglio 2026 a

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Dramma in un hotel di Milano Marittima. Una bimba di 4 anni e' morta annegata nella piscina dell'albergo ubicato lungo il litorale. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, oltre che del Nucleo Investigativo di Ravenna, coordinati dalla procura. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della piccola. I fatti si sono verificati all'Hotel Continental. La piccola e' stata soccorsa attorno alle 15: i sanitari hanno provato a lungo e inutilmente a rianimarla sul posto. Il decesso e' avvenuto alle 16 circa. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ravenna, pm Angela Scorza.

"Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima". Così il sindaco di Cervia Mirko Boschetti, sui social, in merito alla morte della piccola annegata. "In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell'intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari", conclude.