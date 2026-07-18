Milano, incendio in appartamento: sale a due il bilancio delle vittime

Redazione 18 luglio 2026 a

a

a

Salgono a due i morti per l'incendio divampato in serata a Milano, in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova. Pochissimi minuti fa i vigili del fuoco hanno trovato all'interno dell'appartamento il corpo privo di vita di un'altra persona. Si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto. Poco prima era stato rinvenuto un altro corpo, probabilmente una donna. Alcune persone sono rimaste intossicate e lo stabile è stato totalmente evacuato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.