Mafia, Meloni elogia Colosimo: "Il suo lavoro in Antimafia è encomiabile. Orgoglio per Fratelli d'Italia"

Redazione 18 luglio 2026 a

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"Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. Non arretreremo di un millimetro". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che la sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra ha ringraziato il governo su quanto sta facendo per far venire a galla quanto accaduto in quegli anni di paura, infiltrazioni e strani legami tra mondi diversi.