Terrorismo, esaltava il Jihad inneggiando al martirio. Arrestata 17enne di Pavia

17 luglio 2026 a

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È accusata di "partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale" una giovane 17enne italiana che stamattina è stata arrestata dalle Forze dell'Ordine in provincia di Pavia. La ragazza, che partecipava attivamente a gruppi online di matrice jihadista, è finita sotto osservazione della Polizia di Stato che ha condotto indagini anche mediante servizi di osservazione sul territorio.

Nella sua abitazione sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici. Le acquisizioni hanno così permesso di riscontrare la presenza della minore in numerosi gruppi legati al jihadismo internazionale e allo Stato islamico dove la 17enne avrebbe scaricato e visionato sul proprio dispositivo un elevato quantitativo di materiale terroristico: propaganda islamica e manualistica inerente alla preparazione di ordigni artigianali come una cintura esplosiva. Elementi poi condivisi su alcune chat intrattenute con coetanei, anche stranieri, in cui è stata più volte espressa la volontà di "martirio in nome di Allah".