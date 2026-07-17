Spotorno, tragedia al luna park. Un 15enne muore folgorato da un gioco

Rosa Scognamiglio 17 luglio 2026 a

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Tragedia ieri sera al luna park di Spotorno, nel Savonese, dove un 15enne è morto dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un “calciometro”, un’attrazione del parco giochi. Il giovane, soccorso con un’ambulanza del 118, è arrivato in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Dopo circa due ore di manovre rianimatorie, i medici hanno dichiarato il decesso. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato per omicidio colposo contro ignoti. L’impianto è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti da parte della polizia, cui sono affidate le indagini. “La chiusura è un atto dovuto finché non comprendiamo la dinamica dell’incidente e le condizioni di sicurezza”, ha spiegato il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini.

La ricostruzione

La tragedia si è consumata intorno alle 23 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre si divertiva con un “calciometro”, un gioco che misura la forza di una persona in base alla potenza di un tiro con il pallone da calcio. Stando ad alcune testimonianze, il ragazzo si sarebbe sfilato una scarpa prima di calciare e, dunque, sarebbe rimasto folgorato quando il piede ha sfiorato la struttura. Probabilmente i cavi elettrici della giostra erano bagnati, visto che nelle ore precedenti c’era stato un temporale, e potrebbe esserci stato un cortocircuito. Tuttavia, al momento, si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Alessio Coletti e abitava a Saronno, in provincia di Varese. Era in vacanza a Spotorno per qualche giorno con un amico e i genitori di quest’ultimo. Classe 2010, giocava con il ruolo di centrocampista nella squadra degli esordienti di “Amor Sportiva”, storica società calcistica di Saronno. Figlio unico, la mamma è molto conosciuta in città in quanto lavora in una società municipalizzata. “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città desidero esprimere la più sincera vicinanza ai familiari del ragazzo. - ha dichiarato la sindaca di Saronno Ilaria Pagani - Di fronte a una tragedia così improvvisa e ingiusta non esistono parole capaci di alleviare la sofferenza”. E infine: “Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il loro dolore”.