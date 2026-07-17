Roma, violenta gelosia. A Tor Bella Monaca accoltella l'amica per un ragazzo conteso

17 luglio 2026 a

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Nella periferia di Roma, quartiere Tor Bella Monaca, una vicenda di gelosia adolescenziale è finita in tragedia nelle prime ore del mattino di ieri 16 luglio. Un appuntamento dato tramite messaggi via social, una discussione degenerata rapidamente: così la 19enne Asia Bisello ha sferrato più coltellate a una ragazza di 25 anni, un tempo sua amica, per via di un ragazzo conteso. "Adesso te lo tieni" le parole pronunciate dopo l'attacco.

I soccorritori hanno così trovato in Via Francesco Anichini la vittima con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. Di lì è scattata la corsa contro il tempo per trasportarla d'urgenza al Policlinico Tor Vergata. Asia è ora accusata di tentato omicidio. A riferire i dettagli della dinamica sarebbe un'amica della ragazza ferita.

Raccolte le prime informazioni, gli agenti hanno avviato le ricerche della presunta responsabile, rintracciandola poche ore dopo al pronto soccorso del Policlinico Casilino. La giovane si era presentata ai sanitari con una ferita alla mano sinistra, sostenendo inizialmente di essersela procurata accidentalmente mentre cucinava. Una versione che, secondo gli investigatori, non avrebbe retto agli accertamenti successivi.