Meloni visita la Polizia: "Non c'è libertà senza sicurezza"

17 luglio 2026 a

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Una visita per esprimere vicinanza e ringraziare per l’impegno quotidiano delle divise che ogni giorno pattugliano il nostro paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi 17 luglio presso la sede del Reparto Volanti della Questura di Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Un incontro, esteso in video-collegamento anche alla Questura di Milano, in cui la premier ha voluto sottolineare il valore strategico e sociale del lavoro delle forze dell'ordine: un pilastro fondamentale per la tenuta democratica del Paese. Il ringraziamento della presidente è andato quindi a chi ogni giorno svolge un "lavoro difficile, spesso silenzioso, ma che ha pochi eguali". Per Meloni quindi "chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà".

La premier ha poi commentato la giornata su X ribadendo la linea della "tolleranza zero verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche". E ha aggiunto: "Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà".

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha espresso formalmente il ringraziamento di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, alla presidente del Consiglio per la visita e per il sostegno manifestato, giunto proprio alla vigilia dell'intensificazione dei servizi di vigilanza e pattugliamento ad alto impatto nelle aree più sensibili di Roma e Milano.