Roggero verso il carcere per costituirsi: "Guardate il mio ultimo video"

Foto: Ansa

17 luglio 2026 a

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E' stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. A emettere il provvedimento la Procura di Asti dove si era svolto il processo di primo grado. Intanto il gioielliere andrà al carcere di Bollate per costituirsi.

Nordio per la grazia a Roggero va al Colle, la sinistra impazzisce. Non si può chiedere clemenza?

"Non parlo. Stasera guardate il mio ultimo video". È quanto si è limitato a dire Mario Roggero, raggiunto telefonicamente da LaPresse. Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) si costituirà tra poco dopo essere stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nella sua attività il 28 aprile 2021, dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte della Procura di Asti. Il commerciante non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, rinviando a un filmato che dovrebbe essere diffuso in serata.