Crans Montana, dimesso dall'ospedale il 16enne Leonardo Bove

17 luglio 2026 a

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Per via delle critiche condizioni di salute era stato fra gli ultimi a essere trasportato all'ospedale Niguarda di Milano dopo la strage di Crans Montana. Oggi, a distanza di sette mesi, il 16enne Leonardo Bove è stato dimesso. Nato nel capoluogo lombardo, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, il ragazzo è passato dall'ospedale di Zurigo a quello di Milano lo scorso 11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo. Rimane ora una sola ragazza ancora ricoverata al Niguarda, la 16enne Francesca Noto che pè anche compagna di classe di Bove.