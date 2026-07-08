Pakistan, disperso un Boeing 737 cargo: "Brusco cambio di rotta"

08 luglio 2026 a

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Un aereo cargo della compagnia aerea pakistana K2 Airways, con cinque membri dell'equipaggio a bordo, è scomparso dai radar mentre percorreva la rotta tra Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, e Karachi, nel sud del Pakistan, secondo quanto riferito dall'Autorità Aeroportuale di Islamabad. L'aereo, un Boeing 737, ha segnalato un problema al sistema di navigazione alle 21.18 ora locale di martedì, e ha ricevuto assistenza dal Centro di controllo di area della città.

La Marina pakistana e le autorità civili hanno ampliato le ricerche dell'aereo cargo che si teme sia precipitato e le ricerche sono ancora in corso, secondo quanto riferito da tre funzionari a conoscenza dell'operazione di soccorso. Hanno aggiunto che la vasta area di ricerca nel Mar Arabico e il mare agitato a causa del monsone stanno ponendo notevoli difficoltà alle operazioni di ricerca e soccorso.

In precedenza, l'Autorità Aeroportuale pakistana aveva dichiarato in un post sul social X che i dati radar mostravano che l'aereo aveva effettuato un brusco cambio di rotta ed era sceso rapidamente prima che si perdesse il contatto radar e radio alle 21.21 circa, a circa 155 miglia nautiche a ovest di Karachi. Secondo FlightRadar24, il punto dati finale ricevuto dall'aereo è stato alle 16:21 UTC, collocando l'aereo a 1.100 piedi sul livello del mare con una velocità verticale segnalata di -22.400 piedi al minuto.