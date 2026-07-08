Istruttore di volo lascia l'allieva ai comandi e si getta nel vuoto: "Sai cosa fare"

08 luglio 2026 a

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Tragedia in Argentina durante un volo di addestramento. Un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, è morto dopo essersi lanciato da un piccolo aereo a circa 250 metri di quota, lasciando ai comandi la sua allieva, una giovane di 22 anni. Secondo le ricostruzioni riportate dai media locali, poco prima del gesto l'uomo avrebbe rivolto alla ragazza la frase: "Sai cosa devi fare". Lo riporta TgCom24. Subito dopo si sarebbe tolto le cuffie, avrebbe appoggiato il cellulare e, con non poca difficoltà a causa della pressione dell'aria, avrebbe aperto il portellone del Cessna C-150 per poi lanciarsi nel vuoto.

La giovane, che era già in possesso della licenza di pilota, ha mantenuto il controllo del velivolo, ha avvisato via radio il personale di terra di quanto era accaduto ed è riuscita ad atterrare autonomamente senza riportare conseguenze. Il corpo di Bertazzo è stato successivamente ritrovato in un'area rurale nei pressi della città di Toledo, nella provincia di Córdoba.

A riferire gli ultimi istanti prima della tragedia è stato Eduardo Alvarez, esponente della scuola di volo Flying Parrot Córdoba, che ha raccontato come l'istruttore abbia pronunciato poche parole prima di compiere il gesto. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa argentina, l'uomo si sarebbe rivolto in passato a una psichiatra, ma non avrebbe comunicato eventuali difficoltà personali alla compagnia per cui lavorava. Le circostanze dell'accaduto sono al vaglio delle autorità.