Ci scrive l'"agenteX": armi non letali più efficaci (spraye manganelli) per tenere a distanza i facinorosi

L'appello di un poliziotto al governo: servono dotazioni simili a quelle garantite alla polizia degli Usa e di altri Stati europei

Agente X 07 luglio 2026 a

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Caro Direttore, le avevo già scritto in occasione degli scontri di Torino per lamentare l’assoluta arretratezza degli equipaggiamenti non letali in dotazione alle forze di polizia italiane rispetto ai colleghi di altri paesi europei o statunitensi. Ma “repetita iuvant”, in particolare alla luce dei recenti fatti di cronaca. Difatti, mentre in Italia la magistratura arriva a chiedere i domiciliari (non si capisce sulla base di quale esistenza cautelare) per un agente che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza d’uomo (guai a chiedersi come mai sia stato sparato un lacrimogeno o come mai la “povera vittima” si trovasse lì), sottolineo che in altri paesi europei e negli USA l’ordine pubblico si fa non (non solo) con scudi e sfollagente, ma tenendo a debita distanza i facinorosi con alcuni strumenti che elencherò tra poco.

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La logica dovrebbe essere quella di procedere alla carica solo come ultima opzione, dopo aver tentato di disperdere i facinorosi con questi mezzi: • spray al peperoncino con adeguata capienza e gittata: in Italia siamo dotati di poco più dell’equivalente acquistabile al supermercato; • proiettili di gomma e proiettili non letali al peperoncino; • sfollagente tipo “tonfa”, rigidi, che in Italia utilizzano solo i Carabinieri (GdiF e Polizia hanno uno sfollagente più flessibile e non adeguato a prese e manovre per immobilizzare i facinorosi).

Per dotarci di questi equipaggiamenti (tonfa, spray adeguato, ecc.) sono sufficienti direttive ai vari comandi generali o, al più, per quanto riguarda i proiettili al peperoncino, norme di rango secondario, regolamenti amministrativi insomma. Non serve un complesso iter parlamentare.

È una mossa rapida e efficace che dimostrerebbe una concreta attenzione al tema della sicurezza. Visto inoltre l’imminente sciopero di alcuni sindacati di militari e forze di polizia, sarebbe sicuramente un bel segnale da parte dell’esecutivo che, va riconosciuto, ha già aumentato gli organici del personale e ha adottato altre misure che vanno nella direzione giusta.