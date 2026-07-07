Meteo Giuliacci, weekend di fuoco e temporali violenti. Ecco dove colpirà la grandine

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

07 luglio 2026 a

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Ci attende un fine settimana dai due volti, caratterizzato da un meteo decisamente dinamico e a tratti estremo. La giornata di sabato 11 luglio sarà segnata da una forte instabilità che colpirà in particolare il Nord Italia, mentre sul resto della penisola continuerà a dominare un caldo molto intenso. Questa situazione è dovuta all’area di convergenza tra l’anticiclone africano e un’area di bassa pressione collocata sull’Europa orientale. L'incontro tra queste due diverse figure meteorologiche avverrà proprio in prossimità dell’Italia, dando vita a dinamiche che si preannunciano violente.

Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci , in prossimità dei bordi orientali dell’anticiclone le correnti fresche provenienti da Nord-Est daranno il via alla formazione di imponenti nubi temporalesche. Questo scenario comporterà il rischio concreto di violenti temporali e grandinate, con la possibilità di scaricare al suolo importanti accumuli di pioggia. Le regioni più coinvolte da questa ondata di maltempo saranno quelle settentrionali, mentre al Centro-Sud il protagonista assoluto continuerà a essere il sole. In queste zone le temperature resteranno bollenti, con massime che in Sardegna potranno addirittura raggiungere i 40°C.

La divisione climatica dell'Italia durerà comunque poco, poiché già nella giornata di domenica 12 luglio la situazione tornerà a uniformarsi. L’anticiclone africano recupererà rapidamente il terreno perso il giorno precedente, riportando il sole e il caldo intenso anche sul Nord Italia. Le temperature massime raggiungeranno facilmente i 35°C in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, mentre in alcune zone interne del Centro e della Sardegna si potranno toccare nuovamente i 40°C, aprendo a una fase di caldo rovente per tutti.