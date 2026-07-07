Cascina Spiotta, condannato a 6 anni ex brigatista Azzolini

07 luglio 2026 a

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La Corte di Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni l’ex brigatista Lauro Azzolini per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, avvenuto il 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta durante il blitz per la liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. Prescritte le accuse nei confronti dei capi storici delle Br Renato Curcio e Mario Moretti per i quali la procura di Torino aveva chiesto la condanna all’ergastolo come mandanti. Azzolini dovrà risarcire i familiari rimettendosi al giudice civile per la quantificazione, mentre è stata poi stabilita una provvisionale di 10mila euro per Bruno e Cinzia D'Alfonso, i figli del carabiniere ucciso.

"La verità è stata accertata, la sentenza, dopo 50 anni, era quella umanamente esigibile detto l'avvocato Nicola Brigida al verdetto. Fondamentale per la ricostruzione di quanto accadde è il manoscritto sequestrato nella base milanese di via Maderno dai Carabinieri, un documento cruciale anche per la nuova indagine aperta su sollecitazione di Bruno e Cinzia D'Alfonso, i figli di Giovanni, e delle rivelazioni contenute nel libro "Brigate Roosse. L'invisibile" firmato da Simona Folegnani e Berardo Lupacchini.