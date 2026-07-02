Milano, 25 aprile con la bandiera di Hezbollah. Perquisita: "Istigazione al terrorismo"

02 luglio 2026 a

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Lo scorso 25 aprile è certamente rimasto impresso nella memoria collettiva. Non per le celebrazioni della Festa della Liberazione, ma per il gran numero di vessilli del terrore che indisturbati hanno sfilato fra le vie delle grandi città italiane. Fra queste c'era anche la bandiera di Hezbollah, attorno a cui una 34enne si era avvolta a Milano in piena tranquillità. Oggi, a distanza di tre mesi, è stata perquisita dal Ros dei Carabinieri di Milano con l'accusa di istigazione e apologia di terrorismo internazionale.

La donna è una portoghese residente nel capoluogo lombardo ed è indagata dalla Procura per la pubblicazione sui social di una serie di messaggi in cui dimostrerebbe di essere una "fervente sostenitrice" della "dirigenza statale iraniana" e dell'External Security Organisation, Organizzazione per la sicurezza esterna.

L'ESO è il braccio militare e clandestino del gruppo terroristico libanese, riconosciuto come organizzazione terroristica dall'Ue dopo l'attentato all'aeroporto di Burgas nel luglio 2012, in cui persero la vita 5 civili israeliani e un cittadino bulgaro.

Sono almeno "tre diversi episodi" quelli contestati dal pubblico ministero di Milano, Alessandro Gobbis, che ha disposto il decreto poi eseguito questa mattina all'alba dai militari del reparto anticrimine. La donna, che è indagata assieme ad altre 4 persone (non perquisite), sarà sentita dagli investigatori.

Nel corso dell'inchiesta e del monitoraggio del web e delle reti social, gli inquirenti hanno individuato un profilo Instagram - riconducibile alla 34enne, con 3.390 follower e 1.373 account seguiti - in cui sarebbero stati pubblicati 46 diversi post divenuti oggetto di attenzione. Nella biografia del profilo è scritta la frase "Se non c'è giustizia per gli oppressi, che non ci sia pace per gli oppressori. Tutti gli occhi puntati su bandiere di Palestina, Libano, Iran, Siria" seguita da un collegamento iper testuale "genocide.live".