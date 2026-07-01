Torino, muore dopo l'ultima consegna. Andrea si stava pagando la vacanza con gli amici

Ignazio Riccio 01 luglio 2026 a

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Una serata di pioggia battente si è trasformata in tragedia per la comunità di Trofarello, alle porte di Torino. Andrea Salvati, appena diciottenne, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica sera a Poirino, mentre stava tornando al lavoro dopo aver completato l'ultima consegna a domicilio del turno. Il giovane, che da qualche tempo lavorava come fattorino per una pizzeria del paese, viaggiava in sella al suo scooter quando, poco dopo le 22.30, un violento temporale si è abbattuto sulla zona dopo giorni di caldo intenso. È bastato un attimo: percorrendo la rotatoria all'incrocio tra via Torino, la strada vicinale Savona e la variante di Poirino, Andrea avrebbe perso il controllo del mezzo, complice l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente, schiantandosi contro la struttura centrale dell'isola spartitraffico. Nell'urto il ciclomotore lo ha schiacciato, provocandogli un gravissimo trauma al torace.



I soccorritori del 118 di Azienda Zero, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure al ragazzo per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, struttura di riferimento per i traumi più gravi. Nelle prime ore il quadro clinico non lasciava presagire l'esito peggiore: i sanitari sembravano aver stabilizzato la situazione. Ma nel giro di pochissimo tempo le condizioni del diciottenne sono precipitate drasticamente, e nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo il ricovero.



Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Chieri, chiamati a ricostruire con precisione la sequenza dello schianto, il punto esatto dell'impatto e le condizioni del manto stradale in quel tratto. Al momento gli inquirenti propendono per l'ipotesi di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli in transito. Resta da chiarire nel dettaglio quanto le condizioni meteorologiche avverse - un vero e proprio nubifragio, arrivato improvviso dopo giorni di caldo afoso - abbiano inciso sulla perdita di controllo del ciclomotore.



Dietro la scelta di Andrea di lavorare come fattorino c'era un obiettivo preciso, quello di tanti ragazzi della sua età: un viaggio con gli amici per festeggiare il traguardo dei diciotto anni, compiuti lo scorso febbraio. La meta era la Spagna, dove il gruppo aveva in programma di trascorrere insieme parte dell'estate. Per Andrea, però, quel lavoro serale non rappresentava soltanto un modo per mettere via qualche soldo: era una piccola conquista di autonomia, la volontà di non gravare sulle finanze di mamma e papà proprio nel periodo delle vacanze estive, quando le spese in famiglia tendono ad aumentare. La nonna gli aveva già regalato una parte della somma necessaria per il viaggio dei sogni; il resto, Andrea aveva deciso di guadagnarselo da solo, sera dopo sera, tra una consegna e l'altra.



Grande appassionato di musica trap, il diciottenne viveva con intensità anche il tempo libero: solo pochi giorni prima della tragedia aveva partecipato, insieme alla cugina, al concerto di Sfera Ebbasta all'Allianz Stadium di Torino, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate torinese. La notizia della sua morte ha scosso profondamente sia Trofarello, il paese dove il giovane risiedeva, sia Poirino, dove lavorava e dove è avvenuto l'incidente. Il sindaco di Trofarello, Stefano Napoletano, ha voluto esprimere a nome dell'intera amministrazione comunale la vicinanza e le condoglianze alla famiglia di Andrea, sottolineando come un futuro intero sia stato spezzato in un istante, portando via un ragazzo ai suoi affetti, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano.



Sui social network, nelle ore successive alla notizia, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio di coetanei e conoscenti, che ricordano Andrea come un ragazzo solare, legato alla famiglia e determinato a costruirsi da solo le proprie soddisfazioni, a partire da quel viaggio che non riuscirà più a fare.