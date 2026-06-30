Inchiesta escort, indagato l'interista Bastoni: "Prostituzione minorile"

30 giugno 2026 a

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Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni sarebbe indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell'ambito dell'inchiesta - coordinare dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini - su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall'edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore - che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne - ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì.

Nell'ambito dell'inchiesta sul giro di escort e calciatori che vede indagato Bastoni sono stati convocati nei giorni scorsi come testimoni i giocatori Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro è indagato e la loro convocazione, è quanto trapela, è finalizzata a una ricostruzione dei fatti.