Terremoto Venezuela: 1.450 vittime. Trovato il corpo dell'italiano Enzo Cuomo, tragedia per il calciatore Trejo

Tommaso Manni 29 giugno 2026 a

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È stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno, e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Lo confermano fonti informate ad Adnkronos, mentre si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie Trini Adrian, 53 anni, e alla figlia Isabella, 22 anni, al momento del sisma e per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita e che i loro corpi possano essere già all'obitorio in attesa di riconoscimento ufficiale, spiegano le fonti. I tre erano stati inseriti nella lista dei dispersi.

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Il bilancio del disastro continua intanto ad aggravarsi. Ieri il presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha riferito che i terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 registrati mercoledì scorso nel Paese hanno causato finora 1.450 morti, 3.150 feriti e 12.721 sfollati. Per quanto riguarda gli edifici danneggiati a seguito dei terremoti, Rodriguez ha confermato che vi sono almeno 774 edifici colpiti, 189 dei quali completamente crollati e 585 con "crollo parziale o danni ingenti", e che sono stati colpiti 38 ospedali, 34 centri commerciali e 1.645 strutture di altro tipo. Rodriguez ha ribadito che, sebbene sette Stati siano stati colpiti dai terremoti, La Guaira rimane la regione con il più alto livello di devastazione. Per questo motivo, ha indicato che lo Stato resta sotto un ampio dispiegamento di forze di sicurezza e ha nuovamente chiesto alla popolazione di evitare di recarsi nella zona.

Tra le vittime del sisma figura anche la famiglia del calciatore argentino Lucas Trejo. La moglie e i due figli del giocatore sono morti nei terremoti che hanno colpito mercoledì il Venezuela. Lo ha annunciato il Club Sport Maritimo La Guaira, la squadra venezuelana di seconda divisione in cui milita il calciatore. Trejo, 38 anni, si stava allenando a Caracas al momento del sisma. Immediatamente è tornato a casa sua a La Guaira, lo Stato più colpito dal disastro, dove si è trovato di fronte a "una scena orribile", ha raccontato suo cognato Ricardo Ardiles alla Cnn. Dell'edificio non restava più nulla. Il giocatore ha cercato la moglie Yanina e i figli Aaron e Ainhoa tra le macerie per tre giorni prima che i soccorritori trovassero i loro corpi.

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Accanto alle tragedie personali emergono però anche storie di sopravvivenza. "È stato lui che mi ha dato la forza di restare in vita, sveglia e vigile, perché finché lui sarebbe stato vivo, anch'io sarei stata viva". Così Dayana Patino ha raccontato alla Bbc come suo figlio di 18 giorni le abbia dato la forza di sopravvivere sotto le macerie della sua casa distrutta in Venezuela dal sisma.

"Ogni tanto gli toccavo il naso per avere la conferma che respirasse ancora", ha detto la donna parlando del figlio Juan David. Le immagini del salvataggio del neonato hanno fatto il giro del mondo e Juan David è diventato un simbolo di speranza in Venezuela, devastato dai due terremoti che hanno colpito il Paese causando almeno 1.450 vittime.

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Dayana ha raccontato alla Bbc le ore trascorse sotto le macerie abbracciando il figlio e pregando che li salvassero. La donna stava lavando i piatti nel suo appartamento all'ottavo piano, nella zona costiera settentrionale di La Guaira, quando si è verificato il terremoto. Si è subito precipitata a stringere tra le braccia il figlio, pensando che si trattasse "solo di una leggera scossa".

Alla Bbc ha raccontato che "mi sembrava di volare. Poi ho avuto la sensazione di affondare nell'acqua e nella terra, e infine sono caduta nella fossa dove sono rimasta. Non so come ho fatto a non lasciare andare il mio bambino, perché mi sentivo come se stessi volando. Sono stata schiacciata contro i mobili".

"Mi sono detta che non avrei sprecato energie: avrei urlato quando necessario, quando avrei sentito voci o passi nelle vicinanze", ha affermato la donna. "Non so come ho fatto a rimanere così calma, visto che la mia gamba sinistra era intrappolata sotto il cemento. Non riuscivo a muovermi. La tempia mi premeva contro una roccia", ha aggiunto.

Dayana ha raccontato di essere stata salvata dopo aver sentito il fratello chiamarla per nome. "Mi sono detta: questa è la mia unica possibilità. Ho gridato a squarciagola, ho urlato 'Eccomi!' con tutte le mie forze, e lui ha risposto: 'Ti ho trovato, e ti prometto che non me ne andrò finché non ti avrò tirato fuori'".

Dayana ha riportato ferite a entrambe le gambe a causa del terremoto, mentre Juan David, fortunatamente, ha subito solo ferite lievi.