Scoperta una nuova Super-Terra, il pianeta simile al nostro a 28 anni luce dal Sistema solare

Salvatore Martelli 27 giugno 2026 a

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Nuova super-Terra, nuovo pianeta forse abitabile: Gliese 48 b è la scoperta del momento ed è più vicino che mai al nostro sistema. 28 anni luce di distanza, possibile presenza di acqua liquida sulla sua superficie e un anno che dura appena 15 giorni. Un team internazionale composto dagli astronomi Giuseppe Conzo, Mara Moriconi e Silvio Antonio Corrêa Jr ha rivelato dopo anni di studi la preziosa nuova super-Terra che promette di essere ricca di sorprese.

Quindici anni di osservazioni con i due spettrografi ad alta precisione, Carmenes e Hires, e i dati fotometrici del satellite Nasa, Tess, hanno infatti restituito l’incredibile scoperta. Gliese 48 b, che orbita attorno a una nana rossa, avrebbe una massa minima pari a circa otto volte quella della Terra e completerebbe un'orbita intorno alla propria stella in poco più di 15 giorni.

Nonostante una minore luminosità, secondo i ricercatori il pianeta riceve una quantità di energia compatibile con quella che viene chiamata zona abitabile ottimistica e proprio questo fattore porterebbe a pensare gli studiosi alla presenza di acqua liquida sulla superficie.

Il team ha espresso cautela specificando come questo dato non significhi che il pianeta sia abitabile: si sa infatti ancora troppo poco della sua atmosfera ma la sua stretta vicinanza al nostro sistema rende il pianeta un obiettivo interessante per future osservazioni che verranno affidate a strumenti come il James Webb Space Telescope o i telescopi terrestri di prossima generazione.

Questi potranno studiarne con maggiore dettaglio le caratteristiche e cercare di ricavare informazioni sulla sua atmosfera. Gliese 48 b è solo l’ultimo dei pianeti che orbitano attorno alle nane rosse, degli oltre 6000 esopianeti conosciuti e scoperti dai ricercatori di tutto il mondo. Alcuni quali Proxima Centauri b – distante appena 4,2 anni luce dalla terra – e Trappist-1 sono gli esopianeti più studiati e Gliese 48 b si aggiunge alla lista.