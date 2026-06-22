Giuliani, cortocircuito pro-pal. L'influencer della sinistra "assunto" da quelli che voleva boicottare

22 giugno 2026 a

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La galassia pro-pal è anzitutto un'enorme contraddizione. A ricordarcelo stavolta è il caso del nuovo idolo della sinistra, l'influencer Raffaele Giuliani, che finora si è distinto come opinionista di punta della sinistra giovanile e del mondo filopalestinese. Nei suoi interventi c'è tutto il kit necessario: demonizzazione di Israele, ostilità al sionismo, le accuse all'Italia d'essere "complice del Genocidio" e quindi il sostegno alla campagna di boicottaggio.

Fin qui nulla di nuovo. Eppure, nelle ultime ore, Giuliani ha fatto un salto in avanti ricevendo la conduzione di un nuovo format social dal titolo "Basement Cafè Society - By Lavazza". Promotore dell'iniziativa è niente meno che l'omonima azienda del Caffè che, guarda caso, rientra proprio nella lista pro-pal delle imprese da boicottare per via delle sue relazioni economiche con Israele.

Un cortocircuito assoluto. Il prodigio della sinistra, meritevole delle ospitate al tavolo di Gruber, che ogni giorno si riempie la bocca di distorsioni sul conto di Israele, finito a legarsi con un'azienda boicottata da una campagna a cui lui per primo ha aderito. In realtà, nulla di nuovo sotto al sole: alla sfida di coerenza, la sinistra nemmeno si qualifica. Si sa, vale il detto "fate quel che dico, non fate quel che faccio".