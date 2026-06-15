Caso Orlandi, di nuovo "indagato Fassoni Accetti". Nuovi testimoni e le ombre su Garramon

Valerio Castro 15 giugno 2026 a

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Marco Fassoni Accetti di nuovo indagato dalla procura di Roma in merito alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il fotografo che 11 anni fa, tra uscite mediatiche e presunte rivelazioni, era stato ritenuto dai magistrati poco credibile torna al centro della scena seppur, spiega Repubblica che ha dato la notizia, "con estrema cautela" da parte degli investigatori.

Al vaglio non ci sarebbero le autoaccuse di Fassoni Accetti, ma un suo possibile ruolo all'interno di "una rete di adulti dedita all’adescamento di adolescenti da mettere a disposizione di terzi". In questo scenario si valutano, da parte del pm Stefano D’Arma, collegamenti con la scomparsa di Mirella Gregori, ma anche con la morte di un ragazzino di tredici anni: José Garramon, figlio di un funzionario uruguaiano delle Nazioni unite, investito nella pineta di Castel Porziano, a venti chilometri da casa. Al volante proprio Fassoni Accetti che venne condannato in via definitiva per omicidio colposo.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quei giorni, ascoltando testimoni vecchi e nuovi, tra cui ragazzi e ragazze di allora che oggi sono adulti e raccontano di aver conosciuto il fotografo attraverso la promessa di servizi fotografici.

DI Fassoni Accetti in riferimento al caso Orlandi si è parlato molto negli ultimi anni, dalle telefonate dell’Amerikano dell’estate del 1983 alle lettere spedite da Boston fino alle rivelazioni sul delitto di Katty Skerl, diciassettenne trovata strangolata in una vigna a Grottaferrata nel gennaio 1984. Accetti sostenne che la bara della ragazza era stata trafugata dal cimitero del Verano, anni dopo fu verificato che era la salma era stata trafugata.