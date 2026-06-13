Roma, 23enne travolto a Guidonia. Si costituisce il pirata della strada

13 giugno 2026 a

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La scorsa notte il 23enne Matteo D'Ambrosio è stato investito e ucciso a Guidonia, lungo la Sp27/b, da un'auto che poi ha fatto perdere le sue tracce. Oggi, 13 giugno, il pirata della strada si è costituto: si tratta di un 26enne incensurato, risultato positivo all'alcol test e attualmente indiziato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'auto, una Renault Clio con segni compatibili con la dinamica dell'incidente e intestata al padre del giovane, è stata sequestrata. Si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto il 26enne. Anche un minore successivamente si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Guidonia affermando di essere presente, a bordo dell'auto, al momento dell'incidente ed è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.