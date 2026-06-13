Como, ultraleggero precipita su un campo. Gravi gli uomini a bordo

13 giugno 2026 a

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Un aeromobile di tipo ultraleggero è precipitato a Lurate Caccivio, nel Comasco, per cause ancora ignote e in corso di accertamento. Le due persone a bordo, due uomini di 55 e 66 anni, sono state estratte dai resti dell'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportate d'urgenza in ospedale col codice rosso tramite elisoccorso.

Dalle prime informazioni l'aereo sarebbe partito da Locarno, in Svizzera. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Il velivolo è precipitato in una zona verde, senza ferire altre persone o colpire le case.