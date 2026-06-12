Guasto sul volo papale, Leone torna a Roma con l'aereo personale del re di Spagna

Francesco Capozza 12 giugno 2026 a

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Un guasto tecnico quando tutti erano già a bordo, compreso il Papa. È accaduto questo pomeriggio all’aeroporto di Tenerife quando sul volo Iberia che avrebbe dovuto riportare a Roma Leone XIV al termine del Viaggio Apostolico in Spagna si è scatenato un momento di panico. Nella cabina di pilotaggio è stata riscontrata un’avaria tecnica e il comandante ha deciso di non effettuare il decollo.

Il Papa è stato il primo a scendere dall’aereo, scortato nella saletta vip del piccolo scalo delle Isole Canarie. Fortunatamente il Re Felipe VI era ancora presente in aeroporto dopo aver salutato il pontefice, offrendo immediatamente al Santo Padre di rientrare a Roma con il volo di Stato del Regno di Spagna in dotazione alla Corona. L’aereo reale con a bordo Leone XIV è decollato attorno alle ore 18:00 (ora locale) e atterrerà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Il personale della Santa Sede e i giornalisti al seguito faranno invece ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.