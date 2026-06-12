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Iran, Toni Capuozzo: "Molti sperano che Trump si impantani ma..."

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Luigi Frasca
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Si stringono le maglie della diplomazia con l'accordo tra Usa e Iran che sembra ormai imminente. A 4 di sera, su Rete 4, si parla degli scenari che posso aprirsi in queste ora ma anche i verdetti di questa partita geopolitica. Chi vince e chi perde? Toni Capuozzo, giornalista Mediaset e inviat di guerra, osserva innanzitutto che "è ovvio che molti si augurano che Trump si impantani, che inizi il suo declino e che perda l'elezione di mid term. Ma se uno si interessa meno a questo e guarda ai fatti, dovremmo dire che intanto dobbiamo aspettare qualche ora, qualche giorno" per capire i termini esatti dell'intesa.

Tuttavia, c'è un dettaglio importante che Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, "ha smentito le voci che circolavano e Trump ha ripreso il suo messaggio . fa notare Capuozzo -. Questa è la prima volta che avviene. Bisogna aspettare che le bocce siano ferme, vedere quali sono i termini dell'accordo". 

 

Dicevamo, i verdetti. "Io credo che si conclude con la vittoria di nessuno, ma è più facile dire chi ha perso. Forse ha perso Israele perché non è riuscita a cancellare definitivamente la minaccia virtuale dell'arma atomica e dovrà accontentarsi di alcune garanzie formali. Ha perso Dubai che ha visto inclinarsi il suo ruolo di New York del Medio Oriente. E hanno perso i ragazzi itraniani", sottolinea il giornalista, che non hanno avuto un cambio di regime.

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