Filma il degrado, inseguito e picchiato dal gruppo di stranieri: il video choc
Feroce aggressione nel centro di Parma, in pieno giorno. Un ragazzo, attivista di centrodestra, stava facendo dei video di denuncia quando è stato inseguito, aggredito e scaraventato a terra da un gruppo di giovani, tutti di origini africane. Il ragazzo è stato salvato in extremis da un amico dotato di spray al peperoncino che è sopraggiunto ed è riuscito a disperdere gli aggressori. Il video dell'aggressione che ha iniziato a fare il giro dei social.
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Il video è stato rilanciato si Instagram da Cristiano Donelli di Futuro Nazionale Parma: "Onore al giovane patriota emiliano che documentava lo schifo che c'è a Parma in centro davanti al monumento di Giuseppe Verdi". L'attivista auspica "il pugno di ferro" per "questa gentaglia".