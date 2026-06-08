Filma il degrado, inseguito e picchiato dal gruppo di stranieri: il video choc

08 giugno 2026 a

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Feroce aggressione nel centro di Parma, in pieno giorno. Un ragazzo, attivista di centrodestra, stava facendo dei video di denuncia quando è stato inseguito, aggredito e scaraventato a terra da un gruppo di giovani, tutti di origini africane. Il ragazzo è stato salvato in extremis da un amico dotato di spray al peperoncino che è sopraggiunto ed è riuscito a disperdere gli aggressori. Il video dell'aggressione che ha iniziato a fare il giro dei social.