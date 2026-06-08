Fa orinare il figlio sull'auto della polizia, il video che indigna: "Remigrazione"

08 giugno 2026 a

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Un video che indigna, uno sfregio a uno dei simboli dello Stato da parte di chi si fa beffe del Paese che lo ha accolto. Nel filmato che gira sui social si vede un uomo dalla pelle scura impegnato ad assistere un bambino piccolo mentre fa pipì. Nulla di strano. Peccato che il bimbo è spinto a orinare contro un'auto della polizia mentre l'adulto (il padre?) guarda chi fa il video e ammicca divertito.

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A ripostare il filmato è anche il leghista Andrea Cassani: "Mentre la sinistra ci parla di integrazione, loro insegnano ai bambini a urinarci sopra. È arrivato il momento di reagire. Scendi in piazza con noi sabato 18 aprile in Piazza Duomo a Milano per dire basta a questa invasione di illegalità e inciviltà", osserva l'esponente della Lega che scriva: "Un immigrato 'educa' il figlio, l'unica soluzione è remigrazione".