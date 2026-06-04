Israele, fermato "studente" palestinese diretto a Tor Vergata: "E' un terrorista di Hamas, ha partecipato al 7 ottobre"

04 giugno 2026 a

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Doveva venire in Italia per studiare all'università di Tor Vergata, il palestinese Mahmoud Al-Najjar, ma l'esercito israeliano lo ha fermato al valico di Kerem Shalom rivelando che si tratta in realtà di un "terrorista della brigata nord di Hamas" che ha partecipato al pogrom del 7 ottobre 2023.

Il "Centro palestinese per gi dispersi e gli scomparsi forzati" sostiene che sia un accademico specializzato in Scienze amministrative prossimo a venire in Italia con una borsa di studio, ma Israele lo ha arrestato sottolinenado invece la sua identità meno nota ai riflettori.