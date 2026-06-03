Modena, due feriti ancora in prognosi riservata dopo l'attentato

03 giugno 2026 a

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Dopo 18 giorni dall'attentato di Modena, quando Salim El Koudri si è scagliato con l'auto contro civili in strada, restano gravi le condizioni di due dei sette feriti. All'ospedale Baggiovara e al Maggiore di Bologna due donne restano in prognosi riservata. Un uomo, invece, da qualche giorno è oramai fuori pericolo. Nel frattempo, prosegue la corsa alla solidarietà: sono state oltre 150, per un totale di circa 14 mila euro, le donazioni effettuate da quando è attivo il conto corrente per raccogliere fondi destinati ai feriti. C'è chi ha voluto contribuire all'iniziativa voluta dal Comune di Modena anche solo con 5 euro e chi con 5 mila, chi ha fatto una donazione come singolo e chi come associazione, azienda o classe scolastica. A contribuire molti modenesi, ma le donazioni sono arrivate un po' da tutta l'Italia e non solo, alcune anche dal Lussemburgo o dall'Arabia Saudita.

Sul fronte giudiziario si attende 11 giugno, data in cui la giudice di Modena Donatella Pianezzi conferirà l'incarico a Matilde Forgeufri e Giuseppe Sartori per la perizia psichiatrica con la formula dell'incidente probatorio nei confronti di El Koudri sulla base del suo trascorso psichiatrico.