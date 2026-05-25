Responsabilità civile dei magistrati. Forza Italia lancia la proposta di legge

Attendisti Lega e Fratelli d'Italia, ma gli azzurri rassicurano: «Subito un confronto di merito»

25 maggio 2026 a

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Non solo la legge elettorale.

Il centrodestra, in questi giorni, è pronto a rimettere al centro dell’agenda anche il dossier giustizia. Ad annunciare l'impegno è il presidente dei deputati di FI, Enrico Costa: «Stiamo predisponendo una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati sulla quale ci confronteremo all’interno della maggioranza». Nel post social l’azzurro ricorda che «sono trascorsi due mesi dal referendum» sulla separazione delle carriere «che, aldilà del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano, irrisolte, ancora tutte sul tavolo».

Per questo, aggiunge, «in questo scorcio di legislatura, il tempo per taluni significativi interventi c’è ancora, a condizione di non indugiare, ma riprendere subito slancio e stabilire le priorità su cui puntare». Per Costa la strada da intraprendere è quella che porta a intervenire «con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all’amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini».

In attesa di conoscere il testo della pdl forzista, dalla Lega fanno sapere che il tema viene considerato tra quelli che «meritano assolutamente attenzione particolare e priorità». D'altronde, ricorda la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato e responsabile del dipartimento giustizia del partito di via Bellerio, «la nostra posizione sulla responsabilità civile dei magistrati è nota.

Più volte ne ha parlato il nostro segretario» Matteo Salvini. Certo, aggiunge, ci sono alcuni «paletti» da rispettare. In primis che il testo «sia scritto ovviamente in modo equilibrato, non deve avere un carattere di legge punitiva». Attendista anche la posizione di FdI che, attraverso il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, evidenzia il fatto che «se c’è una proposta di una forza politica di maggioranza è giusto valutarla, ma nel merito. Non conoscendo la pdl non posso esprimere un parere». «Prima vorrei leggere il testo, visto anche il ruolo che ricopro», confessa il senatore meloniano che rammenta come il tema non sia nuovo: «C’è stato anche un referendum a suo tempo sulla responsabilità civile dei giudici. Quindi è un tema antico e va ponderata ovviamente una soluzione che tenga conto dei diversi interessi in gioco». A rassicurare Lega e FdI è quindi il senatore di FI, Pierantonio Zanettin: «Proporremo ai partner di governo un nuovo, equilibrato testo di legge ed inizieremo al più presto con i nostri alleati un confronto di merito». Il messaggio alla coalizione però è chiaro: «Il risultato del referendum popolare del 1987 è stato vanificato dalla legislazione successiva. L’ultimo anno di legislatura non deve andare sprecato. C’è ancora molto da fare».

