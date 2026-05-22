IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Sui giornali a che serve la Flotilla? A far sparire Modena-Firenze-Cosenza

Daniele Capezzone 22 maggio 2026 a

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No, non è Il Tempo a essere dotato di poteri straordinari di previsione e preveggenza, ma sono gli altri ad essere maledettamente prevedibili. Da giorni vi segnaliamo l’arretramento nella foliazione (ogni giorno tre-quattro pagine più all’indietro) delle notizie sul rischio del terrorismo islamico a casa nostra.

Le notizie oggi sarebbero ben tre: l’attentato a Modena, l’arresto del mini-jihadista a Firenze, la condanna di un altro propagandista tra Cosenza e Catanzaro.

Ecco: a che serve - mediaticamente parlando - l’operazione Flotilla? A far sparire dai giornali tutto ciò che ruota intorno al tema sgradito alla stampa “accogliente”.

E allora il gioco è fatto: sul Corsera tre pagine sulla Flotilla e nulla sul terrore islamista, sulla Stampa cinque contro mezza, su Rep tre contro una (ma a pagina 27), sul Fatto quattro contro nulla, sul Messaggero due contro nulla.

A maggior ragione il centrodestra farebbe bene a riflettere: ha senso farsi trascinare dagli altri sulla narrazione più comoda e gradita per loro?