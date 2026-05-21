IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta giovedì 21 maggio 2026

Daniele Capezzone 21 maggio 2026 a

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Guardate che meraviglia. Sulle prime pagine di Corsera, Stampa, Repubblica, Domani, Fatto e Messaggero non compare nessun richiamo né all’atto di terrorismo di Modena né all’arresto del mini-jihadista a Firenze.

La prima questione è ormai stata archiviata dai media “accoglienti” (“auto sulla folla”, “disagio psichico”, e via spostando l’attenzione dal cuore del problema); mentre la seconda non è nemmeno stata presa in considerazione.

Nella morra della sinistra (politica e mediatica) la propaganda e la narrazione vincono sempre sui fatti: anche a costo di negare la realtà e di non vedere rischi letteralmente esiziali.