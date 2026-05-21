Bici lanciata dai Murazzi, la Cassazione riapre il caso: 14 anni sono troppi

21 maggio 2026 a

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Potrebbe essere ridotta la pena per Sara Cherici, la ragazza condannata a 14 anni di carcere per concorso morale in tentato omicidio, nel folle lancio di una bicicletta dai Murazzi di Torino il 21 gennaio 2023. Il pesante mezzo piombò su un ragazzo di 23 anni, Mauro Glorioso studente di medicina, rendendolo tetraplegico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la pena comminata alla giovane, che all'epoca dei fatti era uno dei due maggiorenni del gruppo, dovrà essere rideterminata, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa.

Lo scrive Repubblica. Il processo di secondo grado dovrà essere parzialmente ripetuto per valutare la concessione delle attenuanti generiche, che finora le erano sempre state negate. La condanna a 14 anni era stata l'effetto di una "piena condivisione della bravata" da parte di giovane, hanno scritto i giudici nella sentenza, mentre la difesa ha sostenuto una sproporzione della sanzione. Cosa accade adesso? Ora i nuovi giudici d'appello prenderanno in mano gli incartamenti e potrebbero anche ascoltare la psicoterapeuta della ragazza.