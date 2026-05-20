MeteoGiuliacci, arriva il caldo ma solo al nord. Occhio al vento: “Darà fastidio”
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Che tempo farà giovedì 21 maggio sull’Italia? A rispondere al quesito è Giuseppe De Vitis, meteorologo del team di MeteoGiuliacci: “Sarà un giovedì caratterizzato da un po' di nuvole sul nord Italia, soprattutto sul nord est, verso il Friuli Venezia Giulia qualche rovescio di pioggia. Qualche nuvola transiterà dall'Emilia Romagna, alla Toscana, ma anche sulla Liguria nella seconda parte della giornata. Degli acquazzoni su zone tirreniche della Calabria e altrove prevalentemente sereno. È - spiega l’esperto in un video sul canale YouTube del sito meteogiuliacci.it - abbastanza caldo al nord, invece sulle regioni centrali e meridionali le temperature ovviamente saranno molto molto miti e con il sole la sensazione di caldo ci sarà, proprio lì al sole. Ma attenzione, perché il vento si farà comunque sentire, darà un po' di fastidio, lo sentiremo al centro e al nord e lungo il versante adriatico, infatti l'adriatico sarà molto mosso, venti infatti da nord est in generale rinforzo”. Ancora non si sente quell’assaggio di estate previsto da molti.