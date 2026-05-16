Roma, fra tennis e derby la Capitale è blindata con misure di sicurezza

16 maggio 2026 a

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Capitale blindata per la giornata di domani, che nella stessa giornata e nello stesso luogo del Foro italico vedrà il susseguirsi di due appuntamenti sportivi fondamentali. Da una parte la finale degli Internazionali Bnl di tennis fra Jannik Sinner e Casper Ruud, dall'altra la stracittadina fra Roma e Lazio. Per gestire l'ordine pubblico, secondo l'ordinanza della questura, saranno oltre mille gli operatori delle forze di Polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina.

Il match di calcio è previsto alle 12 all'Olimpico mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà alle 17. È previsto l'impiego, tra l'altro, di assetti speciali tra cui droni per il monitoraggio dall'alto e il sistema anti-drone della questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto da ordine pubblico.

Nell'area e nei luoghi del centro cittadino abitualmente ritrovo delle due tifoserie sono già in corso da questa mattina i servizi preventivi. I supporter della Lazio potranno raggiungere lo Stadio Olimpico da piazza di Ponte Milvio verso i settori del lato nord dell’impianto sportivo e del Lungotevere Maresciallo Diaz, mentre i tifosi della Roma arriveranno ai varchi di prefiltraggio dal lungotevere Tahon de Revel e, quindi, dal Ponte Duca d’Aosta, verso i varchi di Piazza Lauro de Bosis. Sempre sul fronte calcistico, i tifosi destinati ad assistere alla gara dal settore Monte Mario potranno raggiungere lo Stadio Olimpico attraverso la direttrice di Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e Viale Angelico, per poi intraprendere via dei Gladiatori.