Modena, una donna ferita ha perso le gambe. Meloni segue gli sviluppi

16 maggio 2026 a

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Sono diverse le persone ferite dall'impatto con l'auto che a Modena si è scagliata sulla folla a gran velocità. Quattro versano in condizioni "gravi" e uno di loro, una donna che è "stata presa in pieno", ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. A riferirlo è stato il sindaco, Massimo Mezzetti.

Impegnata all'Europe Gulf Forum a Navarino, in Grecia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con massima attenzione quanto accaduto assieme al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che ha avuto anche un colloquio col vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Prego per la salute di tutti i feriti. Alcuni di loro purtroppo sono in gravi condizioni - ha detto la Farnesina - Per fortuna l'autore di questa violenta e brutale aggressione è stato fermato. Ringrazio le forze dell'ordine per il loro lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini, uomini e donne che ogni giorno con coraggio mettono a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra".