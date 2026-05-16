Modena, travolge i passanti con l'auto e poi li accoltella. Fermato uno straniero

16 maggio 2026 a

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Un'auto proveniente da Largo Garibaldi si è scagliata a tutta velocità contro un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, in via Emilia Centro, finendo poi la propria corsa di 200 metri contro la vetrina di un negozio di abbigliamento.

Diversi i feriti che sono stati travolti dal mezzo, sul luogo sono intervenute le forze dell'Ordine. Secondo prime ricostruzioni, l'uomo a bordo era un cittadino straniero in forte stato di alterazione che, una volta sceso dall'auto, ha cercato di allontanarsi venendo però subito circondato da diversi cittadini. A quel punto avrebbe estratto un coltello e ferito almeno uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato e consegnato alle Forze dell'Ordine.

Mentre l'area è stata transennata, sul posto stanno facendo la spola numerose ambulanze del 118. Numerosi i feriti, fra questi anche alcuni gravi.