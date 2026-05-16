Modena, Mattarella chiama il sindaco dopo la tragedia: "Grazie a chi lo ha fermato"

16 maggio 2026 a

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Si fa sempre più complesso e tragico il quadro di quanto accaduto a Moderna, dove Salim El Koudri, 31enne di seconda generazione e origini marocchine, prima si è scagliato con l'auto contro i passanti e poi è sceso per accoltellarli prima di venire fermato.

Numerosi i feriti, mentre una donna ha dovuto perfino subire l'amputazione delle gambe. La premier Giorgia Meloni è impegnata dalla Grecia a seguire lo sviluppo della vicenda, in coordinamento col ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla Città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Lo si apprende dal Quirinale.