Dramma dell'immigrazione clandestina, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa

Luigi Frasca 16 maggio 2026 a

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Ancora un dramma sulle rotte dell'immigrazione clandestina e del racket senza scrupoli che specula sulla pelle delle persone. Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa, al molo Favarolo. Poco prima dell'alba, intorno alle 4.30, al molo sono sbarcate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza.

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La neonata è subito apparsa in condizioni cliniche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. La piccola però, è deceduta durante il trasporto. Giunti al Poliambulatorio, i medici hanno dovuto constatare il decesso della piccola.