Stellantis guarda a Pechino mentre l'automotive italiana affanna. L'accordo con Dongfeng

15 maggio 2026 a

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Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l'obiettivo di espandere la loro partnership, che dura da 34 anni, attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato locale e allargato. Le due società hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore. In base all'accordo siglato oggi e subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione, a partire dal 2027 la joint venture dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (NEV) a marchio Peugeot. I modelli proporranno la nuova identità di design ispirata alle concept car svelate al Salone dell'Auto di Pechino 2026.

"Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all'avanguardia sull'elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano - ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis - Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo".