Roma, al via la costruzione del termovalorizzatore. Quando sarà pronto

15 maggio 2026 a

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Sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Roma, in località Santa Palomba. Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore capitolino all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, hanno inaugurato il cantiere alla presenza dell'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, della presidente Barbara Marinali e di Barbara Maccioni, ad della società di progetto Renew Rome. L'inizio delle attività è previsto per novembre 2029. L'impianto, il cui valore dell'investimento è di 1 miliardo di euro, permetterà di trattare 600 Mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno.