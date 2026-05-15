Maldive, il giallo dell'allerta meteo. La verità dalla videocamera subacquea

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Valerio Castro 15 maggio 2026 a

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Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti alle Maldive dopo la tragica immersione nell'atollo di Vaavu riprenderanno domani. Le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l'accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso. Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell'imbarcazione 'Duke of York'. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità.

Le vittime sono - oltre a Benedetti - Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, e i piemontesi Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Gli altri 20 italiani che partecipavano alla spedizione "stanno bene" e "sono assistiti dall'ambasciata italiana a Colombo", fa sapere la Farnesina.

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Restano molti i punti da chiarire, per questo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. La grotta "si divide in tre segmenti comunicanti tra loro", spiega l'ambasciatore d'Italia a Colombo Damiano Francovigh. I sommozzatori della Guardia costiera maldiviana sono riusciti a esplorare soltanto i primi due ambienti prima di dover risalire per rispettare i tempi di decompressione. Domani, dice sempre Francovigh, "è prevista una nuova immersione" per tentare di raggiungere il terzo ambiente della cavità. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma la sospensione temporanea delle ricerche nell'arcipelago: "È una disgrazia che ha colpito il nostro Paese. Faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri connazionali".

La Farnesina, intanto, ha disposto l'invio di ulteriore personale a Malé per rafforzare il supporto alle famiglie e alle operazioni sul posto. La grotta in cui è avvenuto l'incidente è conosciuta dagli esperti subacquei della zona. "L'imboccatura è grande almeno 15 metri e all'interno si percorre uno spazio lungo quanto un campo da calcio", ha raccontato a LaPresse Antonio Mangone, istruttore subacqueo che per anni ha lavorato alle Maldive e e che ben conosce il sito dell'immersione. Il presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, ha espresso il proprio cordoglio al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano, assicurando che "la ricerca dei quattro subacquei dispersi resta la massima priorità".

Tanti gli aspetti da considerare. Dall'allerta meteo che sarebbe stata diramata nelle ore precedenti all'incidente alle dichiarazioni dei testimoni che hanno parlato di condizioni di mare tranquillo. Qualche certezza su cosa è avvenuto potrebbe arrivare dal recupero della videocamera che Montefalcone forse aveva con sé. "L’unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra, avrà fatto 5000 immersioni. Ed è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi. Se l’allerta gialla davvero c’era, loro si saranno immersi prima e dev’essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea. Ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica", afferma il marito della ricercatrice, Carlo Sommacal, a Repubblica. "Di solito Monica quando si immergeva aveva una GoPro. Non so se l'avesse anche l'altro giorno. Se la trovano magari da lì si potrà capire cosa è successo", spiega l'uomo che ha perso la moglie e una figlia e resta con l'altro figlio, Matteo: "Ora lui è qui con me e devo proteggerlo".