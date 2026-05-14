Maldive, tragedia in mare. Cinque italiani morti in immersione

14 maggio 2026 a

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Cinque italiani hanno perso la vita nel corso di una immersione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, dopo l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali, mentre la Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo - si legge in una nota - stanno seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. Le istituzioni sono state anche impegnate a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.

Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, i cinque turisti si trovavano a bordo della Duke of York, una barca da crociera subacquea gestita da stranieri, prima di lasciar perdere le tracce durante una immersione vicino ad Alimathaa. Da quanto si apprende, le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano pessime oggi e l'Ufficio meteorologico nazionale aveva emesso un'allerta gialla per la zona che è ancora in vigore.