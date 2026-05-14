Maldive, le salme individuate a 60 metri di profondità: "Recuperarle? Rischioso"

14 maggio 2026 a

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Secondo una nota delle Forze di difesa delle Maldive, il corpo di una delle vittime dell'incidente è stato individuato, prelevato a e trasportato al centro sanitario di Fulidhoo. Più dura la sorte per le alte salme, per le quali l'operazione di recupero è stata classificata "ad alto rischio". Uno dei corpi è stato infatti individuato "all'interno di una grotta a circa 60 metri di profondità" e si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nello stesso luogo. "Si tratta di un'operazione ad alto rischio, motivo per cui sono stati inviati altri sub della Guardia Costiera" oltre "ad attrezzature specializzate". La nave Shaheed "resterà" nell'area fino al completamento delle operazioni".

I 5 italiani morti in un'immersione alle Maldive provenivano da Genova, uno da Torino, uno da Novara e uno da Padova. A quanto apprende LaPresse, le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.