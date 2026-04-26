Vandali in azione nella sede di Fratelli d'Italia. "La sinistra non ci fermerà"

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Pina Sereni 26 aprile 2026 a

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"La sede di Fratelli d'Italia di Pescara è stata vandalizzata. Si tratta di un atto vergognoso e ignobile che ha sempre la matrice e, cioè, quella di estrema sinistra preservata e anche coperta a livello istituzionale, che predica democrazia e tolleranza solo se la si pensa come loro". Lo rende noto il deputato di FdI Guerino Testa. "Sono gli stessi che si riempiono la bocca di fascismo e poi mostrano i muscoli a stesso discapito della democrazia, senza perdere occasione per esprimere anche odio nei confronti delle forze dell'ordine a cui va sempre la nostra vicinanza e solidarietà. Non saranno certo questi gesti a fermarci e, al contrario, siamo sempre più decisi ad andare avanti per affermare una democrazia che sia di tutti e per tutti".